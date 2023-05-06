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06:34 (мск), источник: © РИА Новости

Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику, сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Противник перебросил на линию фронта бронетехнику. Основная их часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области», — отметил Рогов.

По его словам, украинские войска также разместили на передовой многотысячную группировку войск.

Рогов подчеркнул, что ситуация в регионе напряженная, но паники среди населения нет.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы. При этом, добавил он, жителей 18 прифронтовых поселений пришлось переместить в целях безопасности вглубь региона из-за усилившихся обстрелов со стороны боевиков.

В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

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