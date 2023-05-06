На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей

«В рамках расследования уголовного дела в отношении Елены Блиновской сотрудниками правоохранительных органов были выявлены и арестованы четыре банковских счета, принадлежащих обвиняемой, а также два счета Блиновского, которые были открыты в двух столичных банках. Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет о таких кредитных учреждениях, как АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-Банк», АО «Севергазбанк», АКБ «Фора-Банк», а также ПАО «МТС Банк».
27 апреля блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть РФ на арендованном автомобиле, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении Блиновской возбуждено уголовное дело, она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации приобретенных преступным путем денежных средств или имущества в особо крупном размере.
В правоохранительных органах сообщали ТАСС, что она знала о проводимой в отношении нее проверке и пыталась скрыться от уголовного преследования. Пресненский суд Москвы 28 апреля удовлетворил ходатайство следователей СК и избрал в отношении Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ей пользоваться интернетом. Защита блогера обжаловала решение суда в апелляционной инстанции, дата рассмотрения жалобы в Московском городском суде пока не назначена.