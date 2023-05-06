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05:25 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные группировки «Центр» за сутки нанесли огневое поражение более чем по 170 целям, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск “Центр” за день нанесено огневое поражение по более 170 целям. Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — сказал Савчук.

Он добавил, что при контрбатарейной борьбе удалось вскрыты и подавить около 20 позиций ствольной артиллерии и более 10 минометных расчетов националистов. Кроме того, комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах населенных пунктов Кременная и Северодонецк.

«В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки “Центр” вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины», — отметил Савчук.

В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе, заключил собеседник агентства.

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