Российские войска поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении

«На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск “Центр” за день нанесено огневое поражение по более 170 целям. Из них свыше 150 артиллерийскими подразделениями по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника», — сказал Савчук.
Он добавил, что при контрбатарейной борьбе удалось вскрыты и подавить около 20 позиций ствольной артиллерии и более 10 минометных расчетов националистов. Кроме того, комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды типа HIMARS в районах населенных пунктов Кременная и Северодонецк.
«В районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки группировки “Центр” вскрыто перемещение личного состава 58-й мотопехотной бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины», — отметил Савчук.
В результате огневого поражения артиллерией противник понес потери в личном составе, заключил собеседник агентства.