В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина

«В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании», — сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.
В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке.
«Что именно произошло, на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке», — сказал собеседник агентства.
В правоохранительных органах сообщили, что в результате ЧП погиб водитель Прилепина. «В результате взрыва погиб водитель Прилепина, сам писатель получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.
На место ЧП выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области.