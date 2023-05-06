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12:26 (мск), источник: ТАСС

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Захара Прилепина

ТАСС, 6 мая. Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения. Об этом ТАСС в субботу сообщили в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.

В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке.

«Что именно произошло, на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке», — сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах сообщили, что в результате ЧП погиб водитель Прилепина. «В результате взрыва погиб водитель Прилепина, сам писатель получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области.

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