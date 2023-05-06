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17:57 (мск), источник: Ведомости

Аксенов сообщил о сбитой над Крымом ракете

Силы противовоздушной обороны сбили над Крымом баллистическую ракету, никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов. По его данным, ракету запустил украинский оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК “Гром-2”. Разрушений и пострадавших нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал он.

Над Крымом были сбиты две ракеты ОТРК «Гром −2», уточнил затем советник главы региона Олег Крючков.

Ранее на этой неделе российские средства ПВО сбили два ударных беспилотника на юго-востоке Крыма, пострадавших и разрушений не было, сообщил Аксенов. Советник главы республики Олег Крючков, в свою очередь, призвал не выкладывать видео работы ПВО. 4 мая силы ПВО Севастополя также уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек, рассказывал губернатор города Михаил Развожаев.

В начале февраля в Крыму установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.

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