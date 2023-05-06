Аксенов сообщил о сбитой над Крымом ракете

«Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК “Гром-2”. Разрушений и пострадавших нет. Доверяйте только проверенным источникам информации», — написал он.
Над Крымом были сбиты две ракеты ОТРК «Гром −2», уточнил затем советник главы региона Олег Крючков.
Ранее на этой неделе российские средства ПВО сбили два ударных беспилотника на юго-востоке Крыма, пострадавших и разрушений не было, сообщил Аксенов. Советник главы республики Олег Крючков, в свою очередь, призвал не выкладывать видео работы ПВО. 4 мая силы ПВО Севастополя также уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек, рассказывал губернатор города Михаил Развожаев.
В начале февраля в Крыму установили высокий («желтый») уровень террористической опасности бессрочно. Кроме того, с 19 октября 2022 г. в регионе действует режим «среднего уровня реагирования». Такой режим установлен еще в семи регионах — Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Белгородской, Брянской и Ростовской областях.