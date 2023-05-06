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21:37 (мск), источник: © РИА Новости

На складах с порохом в Свердловской области прогремели взрывы

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Свердловской области загорелись склады с порохом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«Поступила информация о взрывах на складах с порохом в Ржевском городском округе», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, вероятная причина — переход огня с лесного пожара на находящиеся рядом складские помещения.

Эту информацию позднее подтвердили в региональном управлении МЧС, отметив, что, предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

«Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня», — говорится в сообщении.

При этом, как заявил глава Режевского городского округа Иван Карташов, власти начали эвакуацию жителей поселка Первомайский.

«Пункты временного размещения принимают людей. Организован вывоз людей автобусами и на личном транспорте», — сказал он.

В Свердловской области уже несколько недель полыхают природные пожары. За это время сгорели до 180 строений. Самое крупное возгорание произошло в поселке Сосьва, где огонь уничтожил около 120 домов. Два человека погибли, без жилья остались около 600. В поселке Таежный Махневского городского округа повреждено более 40 строений, в том числе 23 жилых дома. Пожар также возник в поселке Висим, где загорелись около десяти домов.

Пострадавший регион лично посетил глава МЧС Александр Куренков. Губернатор Евгений Куйвашев распорядился выделить 95 миллионов рублей из резервного фонда для выплат жителям.

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