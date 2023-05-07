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02:44 (мск), источник: © РИА Новости

Ситуация в районе Запорожской АЭС становится опасной, заявило МАГАТЭ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Ситуация в районе Запорожской АЭС становится более непредсказуемой и «потенциально опасной», говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на сайте агентства.

Источник: © РИА Новости

«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция. Мы должны действовать сейчас, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии», — подчеркивается в документе.

Также указывается, что эксперты, присутствующие на ЗАЭС, получили информацию о начале объявленной эвакуации жителей из близлежащего города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции, и следят за ситуацией на предмет «возможного влияния на ядерную безопасность».

В субботу глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал РИА Новости о том, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, эвакуация сотрудников не проводится. Также директор ЗАЭС Юрий Черничук заявлял, что необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей Энергодара нет, а коллектив электростанции делает все необходимое для обеспечения ядерной безопасности.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России.

Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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