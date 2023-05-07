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05:52 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка «Днепр» уничтожила склад вооружения бригады ВСУ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили склад вооружения украинской бригады, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уничтожены минометные расчеты, самоходная артиллерийская установка “Акация”, система спутниковой связи и станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-АД”. Кроме того, уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины», — отметил Рулев.

Он уточнил, что удары наносились в районе Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского.

Кроме того, у населенных пунктов Обрывка, Крынки и Виноградово военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотных летательных аппарата ударного типа, заключил собеседник агентства.

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