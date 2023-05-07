Группировка «Днепр» уничтожила склад вооружения бригады ВСУ

«Уничтожены минометные расчеты, самоходная артиллерийская установка “Акация”, система спутниковой связи и станция радиоэлектронной борьбы “Буковель-АД”. Кроме того, уничтожен склад хранения вооружения и ремонтных комплектов, предназначенных для ракетно-артиллерийской, бронетанковой и автомобильной техники 124-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины», — отметил Рулев.
Он уточнил, что удары наносились в районе Антоновки, Зеленовки, Тягинки и Наднепрянского.
Кроме того, у населенных пунктов Обрывка, Крынки и Виноградово военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы подавили три беспилотных летательных аппарата ударного типа, заключил собеседник агентства.