Группа «Вагнер» захватила американский бронеавтомобиль в Артемовске

Транспортное средство находилось недалеко от железнодорожного вокзала. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения.
«Мы утащили ее у них (украинской армии. — Прим. ред.) прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела. Что хорошего в этой машине — она сразу завелась, выехали на ней в безопасную зону. У нее единственный изъян — был пробит радиатор, один раз в нее успели стрельнуть», — рассказал агентству боец «Вагнера».
Чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «вагнеровцы» отбуксировали американский бронеавтомобиль на тракторе в безопасную зону. Колеса Humvee повредились осколками, но так как покрышки имеют внутри специальные резиновые вставки, это позволило провести успешную эвакуацию трофея.
«У машины пробег — 1809 миль, даже 4 тысяч километров нет. Аккумуляторы работают, они (украинская армия. — Прим. ред.) из нее просто вышли и бросили, оставив нам новый автомобиль. Двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый — идеальнейший мотор. Коробка передач работает в идеале. Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил боец «Вагнера».
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.