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07:18 (мск), источник: © РИА Новости

Группа «Вагнер» захватила американский бронеавтомобиль в Артемовске

АРТЕМОВСК, 7 мая — РИА Новости. Группа «Вагнер» получила в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee в Артемовске, передает корреспондент РИА Новости. ВСУ бросили машину при отступлении в западные кварталы Артемовска.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Транспортное средство находилось недалеко от железнодорожного вокзала. Киевские силовики пытались уничтожить оставленный Humvee из артиллерии, в результате он получил незначительные повреждения.

«Мы утащили ее у них (украинской армии. — Прим. ред.) прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела. Что хорошего в этой машине — она сразу завелась, выехали на ней в безопасную зону. У нее единственный изъян — был пробит радиатор, один раз в нее успели стрельнуть», — рассказал агентству боец «Вагнера».

Чтобы не вывести из строя исправный двигатель, «вагнеровцы» отбуксировали американский бронеавтомобиль на тракторе в безопасную зону. Колеса Humvee повредились осколками, но так как покрышки имеют внутри специальные резиновые вставки, это позволило провести успешную эвакуацию трофея.

«У машины пробег — 1809 миль, даже 4 тысяч километров нет. Аккумуляторы работают, они (украинская армия. — Прим. ред.) из нее просто вышли и бросили, оставив нам новый автомобиль. Двигатель у него 190 лошадиных сил, восьмицилиндровый — идеальнейший мотор. Коробка передач работает в идеале. Прекрасный подарок Америки для России», — пошутил боец «Вагнера».

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По последним данным, российские войска за сутки заняли 95,7 тысячи квадратных метров населенного пункта.

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