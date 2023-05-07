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12:26 (мск), источник: Life.ru

ФСБ: Россиянин получил условный срок за попытку отправить в Польшу медали ВОВ

В Кирове осуждён россиянин, который незаконно пытался отправить в Польшу боевые ордена и медали времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

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«Вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Кирова в отношении гражданина РФ Щербинина, организовавшего канал незаконного перемещения за рубеж культурных и исторических ценностей, а также боевых орденов и медалей Великой Отечественной войны. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок шесть месяцев с испытательным сроком шесть месяцев», — отметили в ведомстве.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ РФ с поличным при попытке отправки в Польшу шести государственных наград. Согласно информации ведомства, всего из незаконного оборота изъято 25 боевых орденов и медалей ВОВ. Награды передадут родственникам участников Великой Отечественной войны.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только главу региона Сергея Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Среди задержанных шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Болгарии.

Иван Косицын

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