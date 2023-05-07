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20:48 (мск), источник: Life.ru

Семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в США

Семь человек погибли при наезде автомобиля на толпу в американском городе Браунсвилл (штат Техас), сообщает ABC News, ссылаясь на экстренные службы.

Источник: AP 2022

Инцидент произошёл около восьми утра 7 мая у местного центра помощи бездомным. По данным полиции города, в результате наезда ещё шесть человек получили различные травмы. Водитель автомобиля задержан, сейчас он находится в больнице под наблюдением охраны. Пока не известно, было ли ДТП преднамеренным и что вообще стало его причиной. Не исключено, что водитель в момент аварии был под наркотическими веществами.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в больнице Атланты один человек погиб, ещё четверо были ранены. Все пострадавшие — женщины. Три из них сейчас находятся в критическом состоянии.

Наталья Исакова

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