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14:53 (мск), источник: ТАСС

Умер заслуженный артист РФ Виктор Шуляковский

МОСКВА. /ТАСС/. Актер театра и кино, заслуженный артист РФ Виктор Шуляковский умер в воскресенье в возрасте 77 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра на Таганке, в котором служил артист.

Источник: Официальный сайт ГБУК "Московский театр на Таганке"

«Сегодня, 7 мая, скончался Виктор Александрович Шуляковский — российский актер театра и кино, заслуженный артист России. С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актеров Театра на Таганке», — сказали в пресс-службе.

О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.

«Театр на Таганке соболезнует родным и близким Виктора Александровича», — добавили в пресс-службе.

Виктор Шуляковский родился 3 июля 1945 года. В 1973 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1974 года состоит в труппе Театра на Таганке. Его последней работой в этом театре был спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Юрия Любимова. В разные годы актер играл в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мизантроп» и других постановках. Шуляковский снимался в фильмах «Бумер. Фильм второй», «Серые волки», «Мертвые души», «Принцип неопределенности», «Эскадрон гусар летучих» и других.

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