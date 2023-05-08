Умер заслуженный артист РФ Виктор Шуляковский

«Сегодня, 7 мая, скончался Виктор Александрович Шуляковский — российский актер театра и кино, заслуженный артист России. С 1974 года Виктор Александрович был одним из ведущих актеров Театра на Таганке», — сказали в пресс-службе.
О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.
«Театр на Таганке соболезнует родным и близким Виктора Александровича», — добавили в пресс-службе.
Виктор Шуляковский родился 3 июля 1945 года. В 1973 году окончил Театральное училище им. Б. Щукина. С 1974 года состоит в труппе Театра на Таганке. Его последней работой в этом театре был спектакль «Мастер и Маргарита» в постановке Юрия Любимова. В разные годы актер играл в спектаклях «Владимир Высоцкий», «Дом на набережной», «Живаго», «Мизантроп» и других постановках. Шуляковский снимался в фильмах «Бумер. Фильм второй», «Серые волки», «Мертвые души», «Принцип неопределенности», «Эскадрон гусар летучих» и других.