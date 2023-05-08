01:08 (мск), источник: ТАСС
Куренков вылетел в Курган для координации тушения пожаров
Вместе с ним на место ЧП отправились специалисты центрального аппарата МЧС.
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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Курган в связи с многочисленными природными пожарами в регионе, передает в понедельник корреспондент ТАСС.
Куренков, сообщил, что природные пожары на Урале распространились на несколько населенных пунктов. Он также отметил, что ситуация является сложной. «Мы вылетаем в Курганскую область, чтобы на месте оценить обстановку, сосредоточить необходимые силы, учитывая все риски и факторы, для того чтобы оперативно справиться с непростой ситуацией», — сказал Куренков.
Вместе с министром спецбортом из Москвы вылетели специалисты центрального аппарата МЧС. На месте они определят стратегию по ликвидации возгораний в Курганской области.
7 мая в нескольких населенных пунктах Курганской области возникли масштабные природные пожары, объявлена эвакуация жителей деревень Редькино, Плоская, Сладко-Карасинское, Кодское, а также микрорайона Тополя и поселков Увал и Смолино в пригороде Кургана. Как сообщали ТАСС в экстренных службах, в результате пожаров в населенных пунктах региона огнем уничтожено 42 дома.
Тушение пожаров осложняется сильными порывами ветра до 20 м/с и аномально жаркой погодой. Три человека в результате пожаров погибли, шесть человек госпитализированы с ожогами. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).
С 7 мая на территории всей Курганской области в связи с пожарами введен режим ЧС.