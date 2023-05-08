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08:37 (мск), источник: ТАСС

Рогов сообщил о пожарах и детонации боеприпасов на складах ВСУ в Одессе и области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» отметил, что Киев выдает за официальную причину мощных взрывов возгорание на продовольственном предприятии.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Склады Вооруженных силы Украины (ВСУ) были поражены в ночь на понедельник в Одессе и области, в результате произошли пожары и детонация боеприпасов. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пожары и детонация боеприпасов», — написал он в Telegram-канале, где также опубликовал фотографии возгораний.

По его словам, речь идет о складах ВСУ «на побережье Одесской области в районе Затоки и на окраинах Одессы». При этом, отмечает Рогов, украинские власти выдают за официальную причину мощных взрывов пожар на складах продовольственного предприятия.

Ночью сообщалось о взрывах в Одессе и области. Позже оперативное командование «Юг» ВС Украины сообщило о пожаре на складе одного из предприятий. По словам официального представителя командования Натальи Гуменюк, площадь пожара на складе составила более 6 тыс. кв. м.

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