Подозреваемому в покушении на Прилепина предъявили обвинение в терроризме

Пермяков был задержан 6 мая через несколько часов после взрыва Audi Q7 Прилепина в Нижегородской области. На видео допроса подозреваемого, которое показал СК, Пермяков заявил, что в 2018 году его завербовали спецслужбы Украины, а в 2022-м он приехал в Россию «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина». Перед тем как сознаться, задержанный заявил полицейским, что «на пруду данной местности ловил куропаток», сообщили в МВД.
Пермякову 29 лет, он является уроженцем Украины и ранее уже был судим, следует из данных полиции.
При взрыве Прилепин получил «незначительные переломы», ему сделали операцию, говорил нижегородский губернатор Глеб Никитин. Знакомый писателя Александр Шубин, который ехал на пассажирском сиденье, погиб. Со слов Прилепина, взрыв прогремел под креслом Шубина. Мины были две, но исполнитель нападения привел в действие только одну из них. «Если бы взорвал вторую, погибли бы все», —заявил он.
Москва возложила ответственность за покушение на писателя на Украину и западные страны, в первую очередь на США. Служба безопасности Украины не стала ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина.