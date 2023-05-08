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14:22 (мск), источник: ТАСС

В Белгородской области в результате обстрела ВСУ пострадали четыре человека

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которого пострадали четыре человека. Кроме того, повреждены многоквартирные дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами — выбиты окна, повреждены балконы. Есть четверо пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ», — написал он.

По словам губернатора, в настоящий момент продолжается подомовой обход территории, оперативные службы и глава округа Владимир Жданов находятся на месте.

Гладков добавил, что еще один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. Это привело к сильным повреждениям фасада, кровли, были выбиты стекла. «Пострадавших нет. Горит один автомобиль, пожарные расчеты уже приступили к тушению, еще две машины сильно повреждены», — уточнил глава региона.

С начала специальной военной операции Белгородская область, в том числе Шебекино, неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ. Накануне днем, 7 мая, было обстреляно село Муром Шебекинского городского округа, пострадала женщина. На фоне небезопасной обстановки в ряде белгородских приграничных сел действует режим ЧС, жителей эвакуировали в другие населенные пункты региона.

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