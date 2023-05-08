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15:31 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России пресекли действия двух украинских ДРГ на Купянском направлении

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 120 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии “Западной” группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка Луганской народной республики и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожены до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубица Д-30», — сказали в ведомстве.

На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Теоны, Торское и Серебрянка Донецкой народной республики.

«Уничтожены свыше 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка “Акация”, а также две гаубицы Д-20», — уточнили в министерстве.

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