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15:37 (мск), источник: Коммерсантъ

СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Машкову

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение (сообщила о подозрении) российскому актеру Владимиру Машкову. Из пресс-релиза на сайте СБУ следует, что в отношении актера заведено три уголовных дела: посягательство на территориальную целостность (ч. 2 ст. 110), оправдание агрессии России против Украины (ч. 1 и ч. 3 ст. 436−2), нарушение порядка въезда на занятые российскими силами территории Украины (ч. 1 и ч. 2 ст. 332−1).

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным СБУ, Владимир Машков «входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства» России, а после начала боевых действий на Украине публично выступал в поддержку российских сил во время «массовых мероприятий» с президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, утверждает СБУ, в своих соцсетях Владимир Машков регулярно «героизирует военные преступления» российских сил на Украине. В многочисленных интервью, говорится в сообщении спецслужбы, актер призывал к вхождению четырех регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — в состав России.

СБУ также обвинила господина Машкова в участии в «пропагандистских мероприятиях» в поддержку специальной военной операции, которые проводились на территории Крыма и восточных регионов Украины.

Владимир Машков — народный артист РФ. С 2018 года входит в Совет при президенте по культуре и искусству. В том же году он стал художественным руководителем Московского театра Олега Табакова. 18 марта 2022 года господин Машков принял участие в митинг-концерте в «Лужниках» в честь присоединения Крыма. 23 сентября выступал на концерте «Своих не бросаем», посвященному присоединению новых регионов к России.

Лусине Баласян

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