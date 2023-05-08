СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Машкову

По данным СБУ, Владимир Машков «входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства» России, а после начала боевых действий на Украине публично выступал в поддержку российских сил во время «массовых мероприятий» с президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, утверждает СБУ, в своих соцсетях Владимир Машков регулярно «героизирует военные преступления» российских сил на Украине. В многочисленных интервью, говорится в сообщении спецслужбы, актер призывал к вхождению четырех регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — в состав России.
СБУ также обвинила господина Машкова в участии в «пропагандистских мероприятиях» в поддержку специальной военной операции, которые проводились на территории Крыма и восточных регионов Украины.
Владимир Машков — народный артист РФ. С 2018 года входит в Совет при президенте по культуре и искусству. В том же году он стал художественным руководителем Московского театра Олега Табакова. 18 марта 2022 года господин Машков принял участие в митинг-концерте в «Лужниках» в честь присоединения Крыма. 23 сентября выступал на концерте «Своих не бросаем», посвященному присоединению новых регионов к России.