Пригожин: в Артемовске идут ожесточенные бои, боеприпасы начинают поступать

«Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 м. Занято в общей сложности 15 тыс.м. И под контролем противника остается 2,36 кв км приблизительно. Бои [в Артемовске идут] ожесточенные, группы двигаются вперед и будут продолжать. Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать», — сообщил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.
В воскресенье, 7 мая, Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» получит боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий, а главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин будет курировать принятие решений в рамках боевых действий ЧВК во взаимодействии с министерством обороны.
До этого Пригожин выступил с утверждением о нехватке боеприпасов для ЧВК. Он также сообщал, что подразделения «Вагнера» будут оставаться на позициях в Артемовске до 00:00 мск 10 мая, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны» и сохранить личный состав от потерь.