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21:01 (мск), источник: ТАСС

Пригожин: в Артемовске идут ожесточенные бои, боеприпасы начинают поступать

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Ожесточенные бои идут в Артемовске (украинское название — Бахмут), российские силы продолжают движение вперед, боеприпасы начинают поступать. Об этом сообщил в понедельник основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 м. Занято в общей сложности 15 тыс.м. И под контролем противника остается 2,36 кв км приблизительно. Бои [в Артемовске идут] ожесточенные, группы двигаются вперед и будут продолжать. Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать», — сообщил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

В воскресенье, 7 мая, Пригожин сообщил, что ЧВК «Вагнер» получит боеприпасы и вооружение для продолжения боевых действий, а главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин будет курировать принятие решений в рамках боевых действий ЧВК во взаимодействии с министерством обороны.

До этого Пригожин выступил с утверждением о нехватке боеприпасов для ЧВК. Он также сообщал, что подразделения «Вагнера» будут оставаться на позициях в Артемовске до 00:00 мск 10 мая, а затем «выйдут в тыловые лагеря», чтобы там «зализать раны» и сохранить личный состав от потерь.

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