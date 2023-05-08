Украинские войска выпустили десять ракет РСЗО по Киевскому району Донецка

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.45 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Кроме того, представительство ДНР в СЦЦК сообщило, что украинские войска в 20.30 выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки и четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров по населенному пункту Еленовка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.