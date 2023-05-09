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06:12 (мск), источник: © РИА Новости

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях, а также в Киеве.

Согласно данным карты, с 04.25 по 04.45 тревога распространилась на оставшиеся области.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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