Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра

«В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — отметил собеседник агентства.
Ранее в российском сегменте соцсетей в околовоенных Telegram-каналах появились видеозаписи ударjd планирующими боеприпасами по расположениям и опорным пунктам украинских войск на островах Черкесский и Большой.
«Теперь их (украинских военных) там нет, а все подходы контролируются», — пояснил источник, добавив, что у украинских войск нет шансов вновь закрепиться на островах.
Ранее он рассказал, что российские военные пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на семи скоростных катерах высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки.
Корреспондент РИА Новости, проехав от Кинбурнской косы до Алешек, убедился, что на левом берегу Днепра на этом отрезке нет никаких признаков присутствия украинских войск, подъезды к городу со всех сторон контролируются российскими военными.