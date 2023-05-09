Названо точное место расположения моста на картине «Мона Лиза» Ныне разрушенный виадук опознали с помощью снимков с беспилотника
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
11Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
10:24 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 9 мая — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль подходы ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией на месте.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — отметил собеседник агентства.

Ранее в российском сегменте соцсетей в околовоенных Telegram-каналах появились видеозаписи ударjd планирующими боеприпасами по расположениям и опорным пунктам украинских войск на островах Черкесский и Большой.

«Теперь их (украинских военных) там нет, а все подходы контролируются», — пояснил источник, добавив, что у украинских войск нет шансов вновь закрепиться на островах.

Ранее он рассказал, что российские военные пресекли попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ на семи скоростных катерах высадиться на левом берегу Днепра, севернее города Алешки.

Корреспондент РИА Новости, проехав от Кинбурнской косы до Алешек, убедился, что на левом берегу Днепра на этом отрезке нет никаких признаков присутствия украинских войск, подъезды к городу со всех сторон контролируются российскими военными.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Запад нашел еще одну причину бояться России
'Все признаки налицо'. Где и как будут наступать ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта