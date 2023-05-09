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11:32 (мск), источник: © РИА Новости

«Группа Вагнера» проведет в Артемовске еще несколько дней

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней. Пригожин отметил, что «Вагнер» остается на позициях, хотя пока получил только 10% от необходимых боеприпасов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся», — говорится в видеообращении Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.

Основатель группы «Вагнер» Пригожин ранее сообщил о выводе «вагнеровцев» из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда «Ахмат». Позднее Пригожин рассказал о получении боевого распоряжения, в котором бойцам «Вагнера» обещают дать боеприпасы и вооружения для продолжения действий, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны.

Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.

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