«Группа Вагнера» проведет в Артемовске еще несколько дней

«Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся», — говорится в видеообращении Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
Основатель группы «Вагнер» Пригожин ранее сообщил о выводе «вагнеровцев» из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда «Ахмат». Позднее Пригожин рассказал о получении боевого распоряжения, в котором бойцам «Вагнера» обещают дать боеприпасы и вооружения для продолжения действий, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны.
Артемовск расположен в ДНР к северу от крупного города Горловка. Является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город уже много месяцев идут ожесточенные бои.