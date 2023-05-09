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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

Толпа преградила дорогу послу России на мемориальном кладбище в Варшаве

ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы в День Победы, сообщил корреспондент РИА Новости. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения толпы послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.

Источник: © РИА Новости

Андреев в беседе с РИА Новости сообщил, что не пострадал во время инцидента.

«На этот раз, видно, что было четкая установка, и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — рассказал глава дипмиссии.

Он назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка.

По словам Андреева, он обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона.

«Он пояснил, что-то, что происходит, — это официальное мероприятие, санкционированное мэрией. А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время», — рассказал посол.

При этом Андреев подчеркнул, что этот неприятный эпизод «не выбьет из равновесия» российских дипломатов.

«Какие бы провокации не устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша победа, и победа всегда будет за нами», — заключил он.

В прошлом году на посла России в Польше напали в День Победы, облив его красной жидкостью.

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