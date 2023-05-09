11:58 (мск), источник: © РИА Новости
Толпа преградила дорогу послу России на мемориальном кладбище в Варшаве
ВАРШАВА, 9 мая — РИА Новости. Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы в День Победы, сообщил корреспондент РИА Новости. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения толпы послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал.