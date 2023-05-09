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16:29 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсонской области сбили украинский Су-25

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, ракету «Точка-У» и три снаряда РСЗО, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня “Ураган” и HIMARS, а также одна тактическая ракета “Точка-У”, — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила десять украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 419 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4052 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9046 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4774 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 077 единиц специальной военной автомобильной техники.

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