В Херсонской области сбили украинский Су-25

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Белозерка Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня “Ураган” и HIMARS, а также одна тактическая ракета “Точка-У”, — говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российская ПВО сбила десять украинских дронов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 419 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 4052 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 9046 танков и других боевых бронированных машин, 1098 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4774 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 077 единиц специальной военной автомобильной техники.