Минобороны России заявило о ночных ударах по резервам ВСУ

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», — говорится в сообщении.
В сводке также говорится об уничтожении трех складов ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Ведомство сообщило о продолжении боев в Артемовске (Бахмуте). В западной части города действуют «штурмовые отряды», которым оказывают поддержку силы ВДВ. Потери украинской армии на данном направлении за сутки составили более 450 военных.
На южно-донецком (это в районе городов Марьинка и Угледар) и запорожском направлении Украина потеряла более 90 военнослужащих, на краснолиманском — до 75, на купянском — до 35, на херсонском — до 30, заявило российское Минобороны.