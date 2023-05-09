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14:55 (мск), источник: РБК

Минобороны России заявило о ночных ударах по резервам ВСУ

Российские военные ночью нанесли удар по резервам и складам украинских вооруженных сил, в результате было пресечено выдвижение военных в зону боевых действий, сообщается в сводке Минобороны, которая опубликована в телеграм-канале ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», — говорится в сообщении.

В сводке также говорится об уничтожении трех складов ВСУ в ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ведомство сообщило о продолжении боев в Артемовске (Бахмуте). В западной части города действуют «штурмовые отряды», которым оказывают поддержку силы ВДВ. Потери украинской армии на данном направлении за сутки составили более 450 военных.

На южно-донецком (это в районе городов Марьинка и Угледар) и запорожском направлении Украина потеряла более 90 военнослужащих, на краснолиманском — до 75, на купянском — до 35, на херсонском — до 30, заявило российское Минобороны.

Материал дополняется.

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