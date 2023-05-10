В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции Кирилловки

«УФСБ России по Запорожской области и УФСБ России по ФСВНГ (Росгвардии — прим. ТАСС) России предотвращено покушение на одного из руководителей правоохранительных органов Запорожской области. Первой жертвой злоумышленника должен был стать начальник отдела полиции в пгт Кирилловка Балабин Ю. А.», — сообщили в ведомстве.
В УФСБ добавили, что злоумышленник — гражданин Украины в возрасте 31 года, который прибыл в Запорожскую область для осуществления диверсионно-террористической деятельности по указанию Главного управления разведки украинского Минобороны. «При попытке задержания преступник оказал вооруженное сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников спецназа ФСБ России был обезоружен», — добавили в ведомстве.