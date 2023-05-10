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12:51 (мск), источник: Ведомости

ВС России сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений

Артиллерия ВС России группировки войск «Запад» сорвала три попытки ВСУ провести ротацию подразделений и уничтожила установку «Акация». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, пишут «РИА Новости».

Спецоперация на Украине
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«Огнем из реактивной системы залпового огня “Град” уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 “Акация” в районе урочища Волчий», — сказал он.

По словам Зыбинского, ВС России наносили удары по передовым позициям ВСУ около населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка в Харьковской области.

Зыбинский добавил, что на Купянском направлении было нанесено десять ударов штурмовой и армейской авиацией по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны.

Накануне, 9 мая, Минобороны сообщило, что ночью ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. В результате цель была достигнута, была пресечена попытка доставки боеприпасов в районы боевых действий, а также выдвижения резервов ВСУ.

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