ВС России сорвали три попытки ВСУ провести ротацию подразделений

«Огнем из реактивной системы залпового огня “Град” уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 “Акация” в районе урочища Волчий», — сказал он.
По словам Зыбинского, ВС России наносили удары по передовым позициям ВСУ около населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Табаевка в Харьковской области.
Зыбинский добавил, что на Купянском направлении было нанесено десять ударов штурмовой и армейской авиацией по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и трех бригад теробороны.
Накануне, 9 мая, Минобороны сообщило, что ночью ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов. В результате цель была достигнута, была пресечена попытка доставки боеприпасов в районы боевых действий, а также выдвижения резервов ВСУ.