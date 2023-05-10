15:09 (мск), источник: Ведомости
Минобороны сообщило о сбитом Су-27 в Харьковской области
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-27 в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Средствами противовоздушной обороны в районе города Изюм Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в очередной сводке от 10 мая.
На донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступление и взятие под контроль кварталов на северо-западной и западной окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут). Подразделения ВДВ пресекали попытки противника атаковать российские войска на флангах. За сутки на этом направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 240 человек.
На купянском направлении в районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка ЛНР российская армия пресекла действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на этом направлении составили до 50 военных.
На краснолиманском направлении было уничтожено до 60 украинских военных, а на херсонском — до 80. Общие потери противника на южно-донецком и запорожском направлениях составили до 70 человек.
Кроме того, в районе Орехова Запорожской области российские военные поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники ВСУ. В Херсонской области был уничтожен склад боеприпасов противника.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным Минобороны, с начала боевых действий ВСУ потеряли 420 самолетов, 230 вертолетов, свыше 4000 беспилотников и более 9000 танков и других боевых бронированных машин.