Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ

«Ракетным подразделением “Южной” группировки войск на Соледаро-Бахмутском оперативном направлении нанесены удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке», — сказал он.
В свою очередь, артиллеристы группировки нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово и Авдеевки. Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» Южного военного округа сбил около Артемовска ракету от HIMARS.
При контрбатарейной борьбе около деревни Александро-Шультино уничтожили 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства, а в районе Дарьевки — 120-миллиметровый миномет противника.
Спецназ группировки «Юг» вскрыл ротацию украинских войск на Марьинском направлении, после чего ее сорвали ударом танков и артиллерии. При этом ВСУ понесли значительные потери, уточнил Астафьев.