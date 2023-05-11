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11:12 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ракетчики группировки войск «Юг» нанесли удары по пункту временной дислокации и складу боеприпасов ВСУ, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
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«Ракетным подразделением “Южной” группировки войск на Соледаро-Бахмутском оперативном направлении нанесены удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке», — сказал он.

В свою очередь, артиллеристы группировки нанесли удары по скоплениям живой силы противника в районах Белой Горы, Артемовска, Курахово и Авдеевки. Кроме того, расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» Южного военного округа сбил около Артемовска ракету от HIMARS.

При контрбатарейной борьбе около деревни Александро-Шультино уничтожили 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства, а в районе Дарьевки — 120-миллиметровый миномет противника.

Спецназ группировки «Юг» вскрыл ротацию украинских войск на Марьинском направлении, после чего ее сорвали ударом танков и артиллерии. При этом ВСУ понесли значительные потери, уточнил Астафьев.

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