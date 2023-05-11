Австралийка пропала в лесу и выжила, питаясь конфетами и вином Она уже вернулась домой в Мельбурн
Фоторепортажи
8Празднование Ураза-байрама в России
10Праздничный салют в честь Дня Победы
11:17 (мск), источник: © РИА Новости

До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец «Вагнера»

АРТЕМОВСК (ДНР), 11 мая — РИА Новости. Артемовск в ДНР практически освободили, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил РИА Новости боец «Группы Вагнера».

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.
18+
Видео для лиц старше 18 лет

По состоянию на четверг российские силы зачистили квартал вблизи училища и вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе.

«Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города (пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон. — Прим. ред.), то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего», — сказал боец.

Противнику, по его словам, пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинские войска пытаются выстроить линию обороны. При этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций, отметил собеседник агентства.

Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

Как сообщили в среду в Минобороны, штурмовые отряды продолжают освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ, которые сковывают действия противника на флангах.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине
'Нас не пугает'. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине после парада
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта