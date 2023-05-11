До освобождения Артемовска осталось 742 метра, сообщил боец «Вагнера»

По состоянию на четверг российские силы зачистили квартал вблизи училища и вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе.
«Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города (пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон. — Прим. ред.), то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего», — сказал боец.
Противнику, по его словам, пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинские войска пытаются выстроить линию обороны. При этом ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций, отметил собеседник агентства.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Как сообщили в среду в Минобороны, штурмовые отряды продолжают освобождать северо-западную и западную окраины Артемовска. Им помогают подразделения ВДВ, которые сковывают действия противника на флангах.