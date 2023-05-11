СК РФ установил факты участия в рядах ВСУ наемников из более 70 стран

Об этом в четверг сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на конференции Конституционного суда, которая проходит в рамках Петербургского международного юридического форума.
«Установлены факты вербовки и участия в военных действиях наемников — приверженцев нацистского режима из более чем 70 государств, в основном Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику», — сказал он.
Бастрыкин отметил, что уже достаточно хорошо известно, как объединенная Европа помогает киевскому режиму — прежде всего оружием. «И реализуется лозунг “Война с Россией до последнего украинца”», — заключил глава СК.