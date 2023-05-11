Росфинмониторинг внес Арестовича и Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Арестович Алексей Николаевич, 3.08.1975 г. р., Смольянинов Артур Сергеевич, 27.10.1983 г. р.», — говорится в сообщении.
В январе глава СК России Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова за его негативные высказывания о России. В октябре 2022 года Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Арестович был отправлен в отставку 17 января. За несколько дней до этого он заявил, что часть дома в Днепропетровске обрушилась из-за падения на него сбитой украинской системой ПВО ракеты. После этого он подвергся резкой критике со стороны украинской общественности, 16 января депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил его в госизмене и сообщил о начале сбора подписей за его увольнение. На следующий день Арестович написал заявление об уходе в отставку, и в тот же день его просьба была удовлетворена.