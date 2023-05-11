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18:01 (мск), источник: © РИА Новости

В Донецке рассказали об уничтожении поставляемой Киеву техники

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Большая часть поставляемой на Украину техники уничтожается ВКС России еще до поступления на фронт, заявил в эфире телеканала «Россия 1» советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Наши летчики регулярно поражают не только укрепрайоны и центры управления, но и ту самую технику, которая едет на фронт. Они ее поражают и на складах хранения, и на транспортных узлах. И большая часть этой техники не доезжает до фронта», — рассказал он.

При этом ВСУ получили достаточно большое количество техники, однако, добавил Гагин, большая ее часть до сих пор находится на перевалочных базах в Румынии и Польше.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 прибыли на Украину.

Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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