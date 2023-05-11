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16:51 (мск), источник: РБК

Суд Пакистана после протестов признал арест экс-премьера незаконным

Верховный суд Пакистана, спустя два дня массовых протестов, признал незаконным арест бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, передает Geo TV.

Источник: Reuters

«Арест Имрана Хана по делу “Аль-Кадир траст” был объявлен Верховным судом незаконным, и властям было приказано немедленно освободить его», — говорится в сообщении телеканала.

Хан был задержан 9 мая сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) по делу о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст». По версии следствия, он вместе с женой и лидерами его партии получили 5 млрд рупий и десятки гектаров земли от базирующейся в Исламабаде компании Bahria Town в обмен на защиту фирмы в деле об отмывании денег.

10 мая в Исламабаде арестовал Хана на восемь дней. Тогда же оппозиция призвала сторонников начать массовые протесты.

Материал дополняется.

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