Reuters рассказал о «вторичной катастрофе» из-за токсинов после землетрясений в Турции

Из обломков рухнувших домов, под которыми погибли более 54 тысяч человек, тысячи токсинов, включая асбест, диоксид кремния, ртуть и свинец, попадают в воду, растения, человеческие легкие и другие органы. Их воздействие может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем на долгие годы, утверждает агентство.
«По оптимистичным оценкам, я бы сказал, что заболеют 3 миллиона человек», — говорит Мехмет Шейхмус Энсари, инженер-строитель и председатель Турецкой ассоциации экспертов по демонтажу асбеста.
Он предупреждает, что в первую очередь пострадают люди, которые без всяких средств защиты разбирали завалы сразу же после обрушения зданий.
В наиболее пострадавшей турецкой провинции Хатай, население которой составляет 1,7 млн человек, группа медиков, экологов и юристов в апреле подавала иск к властям, требуя прекратить «бессистемный сброс мусора» рядом с жилыми домами, больницами, храмами, оливковыми рощами и водоемами.
В исковом заявлении говорилось, что как минимум на 15 таких объектах был сброшен строительный мусор, содержащий 85 тысяч токсичных веществ.
Суд еще не вынес решение. На сайте местной администрации говорится, что к началу мая удалось расчистить более 70% завалов.
В ассоциации экспертов по асбесту сообщили, что подали властям Хатая «множество заявок» в качестве волонтеров для надзора за сносом зданий и уборкой мусора, но все они «остались без ответа». Министерство окружающей среды Турции не отреагировало на запрос Reuters о комментарии по этому поводу.
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Глава делегации Турецкой ассоциации врачей в пострадавших от землетрясения районах Али Канатли считает, что вредное воздействие токсинов из строительного мусора будет проявляться на протяжении десятилетий, вызывая злокачественные новообразования, болезни почек и нервные расстройства, респираторные заболевания, аллергические реакции, проблемы с легкими и астму, а также болезни глаз. «Мы столкнемся с этими проблемами в ближайшие годы», — убежден медик.
По его словам, сильнее всего негативное влияние токсинов скажется на детях.
Заместитель министра окружающей среды Турции Мехмет Эмин Бирпинар сообщал 25 февраля в твиттере, что власти будут отделять опасные или пригодные для повторного использования материалы от остального мусора. Он также утверждал, что для предотвращения циркуляции вредных веществ, таких как асбест, применяются системы пылеподавления.
Журналисты Reuters лично видели, как в некоторых городах, включая Антакью и Османие, строительный мусор поливали водой из шлангов перед погрузкой. «Но во многих других случаях таких мер не принималось», — говорится в материале агентства.
Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум еще в марте сообщил, что в пострадавших от землетрясения районах более 300 тысяч зданий получили серьезные повреждения и нуждаются в сносе или уже рухнули. Программа развития ООН (ПРООН) оценивает объем образовавшегося щебня в 100 млн кубометров — примерно в 10 раз больше, чем осталось после разрушительного землетрясения на Гаити в 2010 году.
«Если его сложить, это будет эквивалентно 38 огромным кучам, каждая размером с Великую пирамиду в Гизе», — поясняет Reuters.
Экс-замминистра окружающей среды Турции, профессор Мустафа Озтюрк говорит, что большая часть обломков, вывезенных из Антакьи, хранится на близлежащих временных свалках, и это вызывает опасения по поводу загрязнения.
Четыре таких места, которые изучил Reuters, находились недалеко от сельскохозяйственных угодий или населенных пунктов.
Преподаватель факультета городского и регионального планирования Университета «Мимар Синан» Али Одман отметила, что из всех опасных материалов в турецком законодательстве лучше всего был отрегулирован вопрос с асбестом, но на фоне землетрясений действие соответствующих норм было приостановлено, и правительство не сообщает, когда оно возобновится. Одман и другие эксперты утверждают, что подрядчики, выиграв тендеры на снос поврежденных зданий, руководствуются условиями заказов, а не нормами общественного здравоохранения.
По данным Турецкого торакального общества, для возникновения болезней, связанных с асбестом, обычно требуется много лет — от 10 до 50 лет после воздействия, — причем риск развития заболеваний увеличивается с ростом количества вдыхаемых асбестовых волокон в течение жизни.
Турецким рабочим, военным, силовикам и спасателям, которые в будущем пострадают от испытанного при разборе завалов воздействия асбеста, будет крайне сложно доказать причину своих болезней и получить компенсации, считает Али Одман. «Они не смогут задокументировать свидетельства о том, где находились, когда подверглись воздействию токсина, потому что к тому времени сменят множество строительных площадок и рабочих мест», — пояснила эксперт.
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