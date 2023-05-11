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19:33 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он.

Временно исполняющий обязанности главы области назвал случившееся очередной попыткой Киева дестабилизировать обстановку и помешать восстановлению мирной жизни в регионе. По его словам, при непосредственном участии председателя суда в Запорожской области в короткие сроки восстановили работу органов правосудия.

«Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы», — отметил Балицкий.

Следствие устанавливает личности подозреваемых.

Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону.

Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.

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