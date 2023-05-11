В Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области

«Судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь», — написал он.
Временно исполняющий обязанности главы области назвал случившееся очередной попыткой Киева дестабилизировать обстановку и помешать восстановлению мирной жизни в регионе. По его словам, при непосредственном участии председателя суда в Запорожской области в короткие сроки восстановили работу органов правосудия.
«Суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы», — отметил Балицкий.
Следствие устанавливает личности подозреваемых.
Украинские спецслужбы регулярно устраивают теракты против российских чиновников и правоохранителей в Запорожской области. В прошлый вторник при взрыве в Мелитополе получил ранения заместитель начальника ГУ МВД по региону.
Область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Сегодня Вооруженные силы контролируют более 70 процентов территории региона. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.