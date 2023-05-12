В Москве арестовали более 311 млн рублей со счетов блогеров Чекалиных

«Постановлением Савеловского районного суда Москвы наложен арест на денежные средства ИП “Чекалин Артем Александрович” в пределах суммы 311 043 030 рублей, поступающие и хранящиеся на расчетных счетах», — сказала представитель суда.
По ее словам, второе аналогичное постановление районный суд вынес в отношении ИП супруги Чекалина. «Решение суда вступило в законную силу», — резюмировали в суде.
Ранее в пресс-службе ГСУ СК по Москве сообщали, что на банковские счета блогеров Чекалиных наложен арест, но не уточняли сумму арестованных денежных средств. В ведомстве тогда отметили, что наложенные обеспечительные меры на счета блогеров в пределах суммы недоимки связаны с тем, что по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба, который до настоящего времени обвиняемыми не погашен.
Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении супругов Чекалиных, обвиняемых в легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления и в уклонении и пособничестве в уклонении от уплаты налогов с физического лица.
Как сообщалось ранее, Чекалина с июля 2020 по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения, привлекала в качестве пособников супруга и других людей. Тем самым было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на фирмы других людей, чем она осуществила незаконно дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.
Савеловский суд в середине марта избрал супругам Чекалиным, обвиняемым в отмывании 130 млн рублей, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также суд запретил обвиняемым пользоваться интернетом, общаться со свидетелями и соучастниками (кроме близких родственников), использовать почту, телефон, иные средства связи. Суд не стал накладывать ограничения на передвижения обвиняемых. Фигурантам дела предъявлено обвинение в легализации денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Вину они не признали.