Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников

По его словам, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам флота и критической инфраструктуры на территории Крыма.
«В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения», — уточнил Соколов.
Как добавил командующий, тральные силы флота завершили разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых регионов в различных видах морских перевозок.
«В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности», — отметил Соколов.
Комнадующий ЧФ рассказал, что для раннего обнаружения средств воздушного нападения, включая беспилотники, флот вместе с ВКС существенно увеличил зону радиолокационного контроля воздушного пространства.
«Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в том числе самолеты и вертолеты Морской авиации флота», — добавил вице-адмирал.
Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству по ПВО, помимо штатных корабельных расчетов, привлекли дополнительные средства.
Киевский режим регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2», никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.
На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.