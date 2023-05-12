Ученые выяснили, как правильно общаться с кошками Исследователи изучили три типа коммуникации
Фоторепортажи
6В Японии сакура зацвела раньше срока
24Парад Победы в Великой Отечественной войне
12:04 (мск), источник: © РИА Новости

Черноморский флот усилил защиту от атак украинских беспилотников

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Черноморский флот нарастил защиту своих пунктов базирования от атак украинских надводных и подводных дронов, сообщил командующий флотом вице-адмирал Виктор Соколов в интервью «Красной звезде» по случаю 240-летия ЧФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По его словам, противник, лишенный возможности действий на море, сосредоточил усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам флота и критической инфраструктуры на территории Крыма.

«В связи с угрозой атак роботизированными надводными и подводными комплексами произведено наращивание технических средств защиты основного пункта базирования флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения», — уточнил Соколов.

Как добавил командующий, тральные силы флота завершили разминирование акватории Азовского моря, что позволило задействовать порты новых регионов в различных видах морских перевозок.

«В этой связи силы и войска Черноморского флота решают задачи прикрытия пунктов базирования, важных военных объектов и критической инфраструктуры на территории Крымского полуострова от ударов воздушных и морских дронов-камикадзе, диверсионных групп противника, устранения минной опасности», — отметил Соколов.

Комнадующий ЧФ рассказал, что для раннего обнаружения средств воздушного нападения, включая беспилотники, флот вместе с ВКС существенно увеличил зону радиолокационного контроля воздушного пространства.

«Для своевременного оповещения сил было сформировано единое информационное поле, в которое включены в том числе самолеты и вертолеты Морской авиации флота», — добавил вице-адмирал.

Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству по ПВО, помимо штатных корабельных расчетов, привлекли дополнительные средства.

Киевский режим регулярно пытается атаковать Крым. Так, 7 мая ВСУ ударили по Севастополю десятью беспилотниками, но российская ПВО отразила атаку. За день до этого над полуостровом сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Гром-2», никто при этом не пострадал. Также ПВО отражала удары дронов по Крыму 1, 3 и 4 мая.

На полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Загадка: в США не смогли понять, что Россия сделала с HIMARS на Украине
'Нас не пугает'. Шольц сделал дерзкое заявление о Путине после парада
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта