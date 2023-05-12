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11:40 (мск), источник: РАПСИ

Красноярский бизнесмен Быков получил 11 лет колонии по второму уголовному делу

МОСКВА, 12 мая — РАПСИ. Центральный районный суд Красноярска приговорил к 11 годам колонии строгого режима красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по делу об убийстве предпринимателя Андрея Неколова в январе 2005 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

«Приговором суда Анатолию Быкову по подстрекательству к совершению убийства по найму Андрея Неколова назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, за подстрекательство к покушению на совершение убийства Андрея Грабовского 8 лет лишения свободы (освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования)».

«С учетом наличия неотбытого наказания по приговору суда от 7 сентября 2021 года по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.

Приговором суда установлено, что в сентябре 2004 года у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство 42-летнего красноярского бизнесмена Андрея Неколова. С целью реализации задуманного Быков встретился со своим знакомым Александром Живицей, которому дал указание совершить убийство предпринимателя.

В утреннее время 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома № 66 по улице Ады Лебедевой в городе Красноярска, из пистолета ТТ Живица произвел в мужчину не менее четырех смертельных выстрелов.

В дальнейшем Быков заплатил киллеру за убийство Неколова 10 тысяч долларов США.

Организация двойного убийства

В сентябре 2021 года Свердловский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена к 13 годам колонии общего режима по делу об организации двойного убийства.

Коллегия присяжных признала Быкова виновным в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова (подпункты «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР). Кроме того, присяжные посчитали, что Быков не заслуживает снисхождения.

Судом и следствием установлено, что организацию убийств Быков поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, — который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Наумов и Войтенко 24 июля 1994 года, находясь в автомобиле, были расстреляны из автомата и пистолета.

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