Красноярский бизнесмен Быков получил 11 лет колонии по второму уголовному делу

«Приговором суда Анатолию Быкову по подстрекательству к совершению убийства по найму Андрея Неколова назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, за подстрекательство к покушению на совершение убийства Андрея Грабовского 8 лет лишения свободы (освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования)».
«С учетом наличия неотбытого наказания по приговору суда от 7 сентября 2021 года по совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в ведомстве.
Приговором суда установлено, что в сентябре 2004 года у Быкова на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство 42-летнего красноярского бизнесмена Андрея Неколова. С целью реализации задуманного Быков встретился со своим знакомым Александром Живицей, которому дал указание совершить убийство предпринимателя.
В утреннее время 18 января 2005 года около спуска к гаражному массиву, расположенному у дома № 66 по улице Ады Лебедевой в городе Красноярска, из пистолета ТТ Живица произвел в мужчину не менее четырех смертельных выстрелов.
В дальнейшем Быков заплатил киллеру за убийство Неколова 10 тысяч долларов США.
В сентябре 2021 года Свердловский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена к 13 годам колонии общего режима по делу об организации двойного убийства.
Коллегия присяжных признала Быкова виновным в организации убийства двух жителей Красноярска в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова (подпункты «д», «з», «н» статьи 102 УК РСФСР). Кроме того, присяжные посчитали, что Быков не заслуживает снисхождения.
Судом и следствием установлено, что организацию убийств Быков поручил своему хорошему знакомому — Владимиру Татаренкову, — который привлек к этому членов возглавляемой им банды. Наумов и Войтенко 24 июля 1994 года, находясь в автомобиле, были расстреляны из автомата и пистолета.