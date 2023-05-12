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17:34 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму потерпел катастрофу вертолет Ми-28

При падении вертолета Ми-28 в Крыму погибли оба летчика.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Джанкойском районе Крыма, сообщило Минобороны.

«Двенадцатого мая в 15:42 при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28», — говорится в заявлении.

Оба летчика погибли. Как уточнили в ведомстве, полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле удалось избежать.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники. К месту аварии направили комиссию главного командования ВКС для выяснения всех обстоятельств ЧП.

Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — «Опустошитель») — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.

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