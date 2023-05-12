В Мелитополе прогремел взрыв

Свет и вода также отсутствуют в нескольких других районах Мелитополя. Кроме того, перестал работать интернет.
Позднее власти уточнили, что после взрыва без света остались районы Ханда, Красная горка и Микрорайон. Восстановить подачу электричества намерены в ближайшее время.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня Россия контролирует более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.