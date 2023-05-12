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22:22 (мск), источник: © РИА Новости

В Мелитополе прогремел взрыв

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Взрыв прогремел на севере Мелитополя, передают корреспонденты РИА Новости. Уточняется, что около 21.50 мск в квартале Микрорайон отключили свет. Позже прогремел взрыв. Сейчас электричества нет в нескольких жилых домах.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Свет и вода также отсутствуют в нескольких других районах Мелитополя. Кроме того, перестал работать интернет.

Позднее власти уточнили, что после взрыва без света остались районы Ханда, Красная горка и Микрорайон. Восстановить подачу электричества намерены в ближайшее время.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.

На сегодня Россия контролирует более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

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