Бывший замдиректора ФСИН осужден за коррупцию

Резолютивную часть приговора судья Дмитрий Венев огласил в пятницу вечером после продолжавшихся с июля прошлого года слушаний. В совещательной комнате судья находился всего сутки — в четверг 57-летний Валерий Максименко выступал с последним словом, а до этого в течение нескольких заседаний давал подробнейшие показания. В ходе одного из допросов, по данным защиты, господин Максименко почувствовал себя настолько плохо, что попросился в СИЗО «Лефортово», в котором находится уже три года.
Однако допрос был продолжен и завершился вызовом врачей, зафиксировавших у подсудимого давление 90 на 60.
Интересно, что в ходе следствия и суда Валерий Максименко категорически отрицал свою вину в повлекшем тяжкие последствия злоупотреблении должностными полномочиями из «иной личной заинтересованности» (ст. 285 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), инкриминированных СКР.
По версии обвинения, «заведомо зная», что ведомственный ФГУП «Главное строительное управление ФСИН России» не имеет «производственных и кадровых ресурсов», в 2018—2019 годах отвечавший за всю финансовую и хозяйственную деятельность пенитенциарной системы генерал-лейтенант Максименко незаконно обязал подчиненные ему территориальные органы ФСИН заключить с ним контракты на общую сумму 3,6 млрд руб. Вместо самого ФГУПа к работам как субподрядчики были привлечены ООО «ТПО “Резерв”» и ООО «ИнжСпецКом», связанные с бизнесменом Денисом Ступиным.
Последний в знак благодарности, как посчитали обвинение и суд, за 2 млн руб. арендовал генералу коттедж в расположенном в городском округе Одинцово поселке Успенское-1.
По мнению Генпрокуратуры, из-за действий господина Максименко не были вовремя построены 19 объектов тюремного ведомства, что «повлекло дискредитацию и подрыв авторитета ФСИН, а также причинение Российской Федерации ущерба в размере 330 млн 83 тыс. 290 ₽ и 43 коп.».
Интересно, что сама ФСИН и ее ФГУП, который признали потерпевшей стороной, никаких финансовых претензий к господину Максименко не предъявляли. Гражданский иск о возмещении ущерба был заявлен уже в ходе процесса от имени первого заместителя генпрокурора РФ Анатолия Разинкина. В ходе прений сторон гособвинители просили признать Валерия Максименко виновным по всем пунктам, взыскать с него всю сумму иска, лишить звания генерал-лейтенанта и наград, включая орден Дружбы, а защита настаивала на оправдании.
Между тем, по некоторым данным, перед окончанием процесса подсудимый заявил, что он настолько устал, что готов прямо сейчас признать вину в халатности в обмен на минимальное наказание.
Однако этого не случилось. Шесть лет подсудимому назначили за злоупотребления и восемь — за взятку, а «путем частичного сложения» итоговым наказанием стали девять лет строгого режима.
«Валерий Александрович (Максименко.— “Ъ”) не питал иллюзий относительно возможного оправдания, но у нас была надежда, что обвинение во взятке суд все-таки снимет, а по второму будет назначено минимальное наказание», — сказал «Ъ» адвокат осужденного Игорь Еникеев, отметив, что все дополнительные требования прокуратуры также были судом удовлетворены.
По словам господина Еникеева, теперь он надеется, что на недоработки следствия и суда первой инстанции обратит внимание Мособлсуд. Защитник утверждает, что в деле нет доказательств, а обвинение во взятке основано исключительно на показаниях. Отдельно он напомнил, что корыстной заинтересованности в действиях Валерия Максименко следствие не нашло, а «иная личная заинтересованность», которая может выражаться в повышении по службе и наградах, в данном случае неуместна: замглавы ФСИН успел достичь предельного звания для должности, а за 37 лет службы получил немало наград.
Более того, те 330 млн руб., которые ему вменили в вину как причиненный ущерб, как говорит адвокат, по инициативе Валерия Максименко были возвращены ФСИН через арбитраж.
Отметим, что господин Максименко является выходцем из ВС РФ. Он родился и вырос в Москве, с золотой медалью окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала армии Хрулева, а затем и Российский новый университет по специальности «юриспруденция», а потом, по некоторым данным, его служба была связана с военной разведкой и СВР. В 2012 году он перешел на службу во ФСИН, возглавив аппарат назначенного тогда же руководителем службы Геннадия Корниенко (он занял место Александра Реймера, осужденного на восемь лет за хищение почти 3 млрд руб. при закупке электронных браслетов).
Через два года господин Максименко возглавил управление трудовой адаптации, а в 2016 году стал заместителем директора ФСИН. Через год ему поручили курировать тыловые вопросы, которыми он занимался до 2020 года, когда был освобожден от должности, а спустя полгода арестован. В ведомстве он был известен тем, что резко критиковал случаи избиения тюремщиками заключенных.