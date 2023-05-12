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12 мая, источник: © РИА Новости

При обстреле Луганска пострадали шестеро детей

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Шесть детей получили ранения при ракетном ударе по Луганску со стороны ВСУ, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник. В свою очередь, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что при обстреле пострадал также депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Уточняется, что он принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.

Спецоперация на Украине

«В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадало шестеро детей», — написал он в Telegram-канале.

По словам врио главы региона, пострадавшим оказали помощь в полном объеме. Он уточнил, что двух подростков в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу. Пасечник подчеркнул, что лично контролирует этот вопрос.

Ранее сегодня корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске в День республики прогремели два взрыва, в районе одного из заводов были видны клубы дыма. По данным представительства ЛНР в СЦКК, по городу выпустили две крылатые ракеты, предположительно, комплекса «Гром» украинского производства. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что под удар попал район предприятия «Полипак».

Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, во дворе многоквартирного дома в центре Луганска также нашли дрон американского производства. По свидетельствам очевидцев, он упал после столкновения со зданием незадолго до удара.

Позднее МВД Луганской Народной Республики уточнило, что найденным предметом оказался летательный аппарат типа ADM-160B производства США. Уточняется, что при обстреле ВСУ использовали его как ложную цель.

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