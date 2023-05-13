Харьковская администрация призвала жителей эвакуироваться из-за обстрелов

В сообщении администрации в Telegram говорится, что тем, кто решится уехать, окажут помощь и поддержку «в последующем обустройстве».
Российские военные контролируют Харьковскую область частично: по состоянию на конец марта они заняли 29 населенных пунктов, говорил глава ВГА Виталий Ганчев.
ВГА была создана для управления взятыми под контроль территориями, сейчас она работает в Белгороде, а ее рабочие группы представлены в Воронеже, Краснодаре и Луганске.
В начале мая Ганчев заявил, что ВСУ накапливают в Харьковской области войска и технику, это происходит «параллельно с принудительной эвакуацией мирного населения».
О скоплении войск и техники и участившихся обстрелад российские власти сообщали и в Запорожской области. В начале мая ври губернатора Евгений Балицкий объявил о «временном перемещении» жителей 18 населенных пунктов, в том числе Энергодара.