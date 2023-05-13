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07:51 (мск), источник: © РИА Новости

В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В России импортозаместили известный мощный снайперский патрон 10,3×77 миллиметров Cheytac — начат его серийный выпуск из полностью отечественных комплектующих, сообщил РИА Новости глава предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Источник: РИА "Новости"

«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac, уже начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — сказал он.

Лобаев пояснил, что до недавнего времени для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Штатах и Финляндии.

Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) является первым в истории России частным оборонным предприятием.

Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании является «Сумрак» — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при «рекордной» стрельбе — 4,2 километра).

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