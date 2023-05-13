В России начали выпускать полностью отечественный патрон Cheytac

«Мы создали полностью российский патрон для винтовок калибра 375 Cheytac, уже начали его серийное производство. Впервые на наши винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с российской гильзой разработки Lobaev Arms и порохом одного казанского предприятия, раньше мы использовали зарубежные комплектующие», — сказал он.
Лобаев пояснил, что до недавнего времени для патронов указанного калибра приобретались гильзы производства США и Австралии, порох закупался в Штатах и Финляндии.
Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) является первым в истории России частным оборонным предприятием.
Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании является «Сумрак» — самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при «рекордной» стрельбе — 4,2 километра).