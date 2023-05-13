Группировка «Центр» пресекла перемещение трех бригад ВСУ в зоне СВО

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки “Центр” противник понес потери в личном составе и технике», — заявил он.
Также, по словам Савчука, на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил украинский самолет Су-27 и уничтожил два реактивных снаряда HIMARS. В это же время из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» был произведен удар по объектам националистов.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. Как он уточнил, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в нескольких населенных пунктах.
В этот же день «Известия» показали боевую работу войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» в районе Угледара.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.