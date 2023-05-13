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10:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина вновь обстреляла Луганск

Украина вновь обстреляла Луганск — удару подвергся микрорайон Юбилейный. Об очередном обстреле Луганской народной республики (ЛНР) сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

О предыдущем обстреле города стало известно вечером 12 мая. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.

Агентство «ЛуганскИнформЦентр» сообщает, что при взрыве пострадали жилые дома — взрывной волной выбило стекла, осколки повредили крыши зданий.

О пострадавших жителях Луганска не сообщается.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.

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