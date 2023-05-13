Командир «Ахмата» рассказал об активизации ВСУ на некоторых участках

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка», — сказал Алаудинов. Он добавил, что на участке, где находится его подразделение, «обстановка абсолютно подконтрольная». Ранее он говорил, что зона ответственности 2-го армейского корпуса, которым он командует, — от Соледара в ДНР до Кременной в ЛНР.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска активизировались по всей линии соприкосновения. По его словам, украинские войска «активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно». Он добавил, что подразделения Украины пытаются найти слабые места в обороне.
11 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина уже начала контрнаступление, несмотря на заявление президента Владимира Зеленского о том, что с ним пришлось «подождать». В частности, он рассказал об успехах ВСУ на артемовском направлении «в части мест».
12 мая Минобороны России сообщило о попытке ВСУ наступать на фронте в 100 км. Украинская армия провела наступление под Соледаром, российские войска смогли «отразить все атаки», в результате чего погибли до 540 служащих ВСУ.