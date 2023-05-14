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01:06 (мск), источник: РБК

Израиль и Палестина возобновили обстрелы, несмотря на прекращение огня

Израиль в ответ на ракетные удары со стороны Палестины атаковал сектор Газа, сообщается в Twitter израильской армии (ЦАХАЛ). Стороны договорились о перемирии, однако через несколько минут после его начала обстрелы со стороны сектора Газы возобновились, и Израиль нанес ответные удары, заявила ЦАХАЛ.

Источник: Reuters

«В ответ на ракетный обстрел из сектора Газа самолеты ЦАХАЛ недавно атаковали две ракетные установки в секторе Газа», — сказано в сообщении.

В центральной и южной части Израиля звучали сирены воздушной тревоги. Как отмечает The Times of Israel, это произошло через 11 минут после начала (21:00 по местному времени, 22:00 мск) действия режима прекращения огня, о котором стороны договорились при посредничестве Египта. Газета отмечает, что за атаки со стороны сектора Газа взяла на себя организация «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России как террористическая).

Советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что Израиль остается приверженным договоренности о перемирии, но будет отвечать на атаки. «На тишину ответят тишиной, но если Израиль подвергнется нападению или угрозе, он продолжит делать все, что должен, чтобы защитить себя», — цитирует его The Times of Israel.

В мае произошла эскалация конфликта между Палестиной и Израилем. Обстрелы были 2—3 мая, после этого стороны заключили перемирие, затем продолжились с 10 мая. Израильская армия 13 мая сообщила в Twitter, что за четыре дня из сектора Газа было выпущено свыше 1,2 тыс. ракет. 11 мая одна из ракет попала в жилой дом в городе Реховот в центральной части Израиля, в результате один человек погиб и семеро пострадали. Израиль в ответ на эти обстрелы со стороны «Исламского джихада» ведет операцию «Щит и стрела».

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